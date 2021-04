Giovannini: al via i cantieri di 57 opere pubbliche, per un investimento di 83 miliardi

Il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini ha nominato 29 commissari straordinari per la gestione di 57 opere “attese da tempo, in parte già finanziate e mai avviate”. Ogni infrastruttura "ha una data precisa", ha detto oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Giovannini ha annunciato oggi la nomina dei commissari, sottolineando che si tratta di "un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia, infrastrutture attese da tempo da cittadini e imprese, in parte già finanziate nel Bilancio dello Stato e mai avviate”.

L'elenco comprende lavori per un valore complessivo di 82,7 miliardi di euro, di cui circa il 44% al Sud. Opere già finanziate per circa 33 miliardi di euro, mentre il resto sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed europee, compreso il Next Generation EU.

Che cosa verrà costruito

16 infrastrutture ferroviarie

14 infrastrutture stradali

12 caserme per la pubblica sicurezza

11 opere idriche

3 infrastrutture portuali

1 metropolitana

Parte importante delle opere al Sud

L'attuazione di queste opere avrà "importanti ricadute economiche e occupazionali”, ha sottolineato Giovannini. Stando alle schede del ministero, l'impatto sull'occupazione comincerà a vedersi a partire dal 2022, per 68.400 unità di lavoro medie annue nei prossimi 10 anni.

“Considerato che una parte significativa delle opere è localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini di riduzione del gap infrastrutturale tra i territori del nostro Paese”, ha detto il ministro.

Nel dettaglio, 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 presidi di pubblica sicurezza, 11 infrastrutture idriche, 3 infrastrutture portuali e una per il trasporto rapido di massa. Un totale di 82,7 mld, dei quali circa il 44% destinato al Sud pic.twitter.com/KsVRr7W9FV — MIT (@mitgov) April 16, 2021

Controlli trimestrali

Se "in due mesi abbiamo completato un processo che era fermo da tempo", ha proseguito il ministro, ora bisogna procedere "velocemente all’attuazione dei cronoprogrammi".

"Il ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli”.

Filippo Attili Il premier Draghi in conferenza stampa

Draghi: "Se non vedrete i cantieri aperti potete dire che il governo ha scherzato"

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi dopo la cabina di regia, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha precisato che “due opere sono già aperte da marzo, 5 apriranna a giugno, 8 a settembre, 5 in dicembre e così via. Ognuna con una data precisa”.

“Mi ricordo altri elenchi di opere fantastiche, la domanda che uno si fa è quando le vedo? Se non vedrete i cantieri aperti potrete dire che il governo ha scherzato”, ha detto Draghi.