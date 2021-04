Ethereum, prezzo in continua ascesa: superata quota $ 2400

Al termine dell'upgrade Berlin, l'evento più atteso dalla comunità di Ethereum in questa prima parte del 2021, la criptovaluta ha raggiunto il proprio nuovo massimo, toccando oggi la valutazione di 2400 dollari l'unità.

A far scattare l'aggiornamento è stato in particolare il momento in cui la blockchain Ethereum ha raggiunto il blocco numero 12.244.000.

Tale upgrade sotto forma di hard fork non è stato contestato, non portando dunque alla nascita di una nuova criptovaluta, come già era accaduto in precedenza con Ethereum ed Ethereum Classic.

Secondo gli esperti, il momento d'oro dell'Ethereum potrebbe però non essere finito qui, e c'è addirittura chi ritiene che il prezzo per la criptovaluta potrebbe arrivare e forse sfondare il muro dei $ 5000.

Dalla sua nascita, la criptovaluta ha avuto un valore stabile di circa $ 10 fino al 2017, anno in cui ha fatto registrare una crescita costante fino a toccare il picco di $ 1.261 il 12 gennaio 2018, per poi scendere nuovamente ed attestarsi tra i $ 200 e gli $ 800.

Nell'ultimo periodo l'Ethereum è stato protagonista di una nuova risalita, che l'ha portato ad attestarsi su una cifra superiore ai $ 2000 all'inizio di quest'anno.