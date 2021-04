Debito Pubblico, Bankitalia registra un nuovo record a febbraio

In un anno il debito pubblico italiano è aumentato di quasi 200 miliardi. A fine febbraio 2021, infatti, il debito pubblico ammontava a 2. 607 miliardi, un incremento pari a 197 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2020.

Su base mensile, invece, il debito delle amministrazioni pubbliche italiane ha segnato l'incremento record di 36,9 miliardi di euro rispetto al mese precedente.

Lo ha reso noto la Banca d'Italia.

Le cause dell'aumento

In base a quanto riferito da via Nazionale, l'aumento è dovuto principalmente all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (27,8 miliardi, a 102,9). Vi ha inoltre contribuito il fabbisogno (9,2 miliardi), mentre l’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha ridotto il debito per 0,2 miliardi.

Il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 36,7 miliardi mentre quello delle amministrazioni locali di 0,2 miliardi.

Resta invariato, invece, il debito degli enti di previdenza .

. Nello stesso periodo la quota di debito detenuta dalla Banca d'Italia è lievemente aumentata di 0,2 punti percentuali, pari al 21,8%.

Stabile la media residua del debito rispetto a gennaio, pari a 7,3 anni.

Sempre nel mese di febbraio, ricorda Bankitalia, è stata erogata un’ulteriore tranche dei prestiti di 4,5 miliardi, nell'ambito dei previsti nell’ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE). Il valore totale dei prestiti erogati a fine mese all'Italia ammonta complessivamente a 21 miliardi.