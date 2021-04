Nuovo record del Bitcoin: oltre 62.500 dollari

Alle ore 08:23 GMT, il bitcoin è salito a 62.700 dollari, oltre 52.700 euro al cambio attuale, secondo Binance, il più grande mercato di criptovalute in termini di volume di scambi.

Secondo il portale CoinMarketCap, che calcola il prezzo medio sulla base dei dati di oltre 20 scambi, il bitcoin è aumentato del 2,84% per salire a 62.600 dollari.

Il picco di valore più recente di Bitcoin è stato in gran parte provocato dal crescente utilizzo della criptovaluta come investimento e mezzo di pagamento.

Dall'inizio di quest'anno, il prezzo del Bitcoin è più che raddoppiato.

veicoli di investimento per le risorse digitali

All'inizio di marzo, i media hanno riferito che la banca d'investimento statunitense Goldman Sachs potrebbe presto offrire, incluso Bitcoin.

Bitcoin ha ampliato i guadagni da quando il suo valore è salito alle stelle a gennaio, quando la società di veicoli elettrici Tesla ha confermato un investimento di un miliardo e mezzo di dollari nella criptovaluta.

Il Bitcoin è attualmente la più grande valuta digitale in termini di capitalizzazione di mercato.

Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2009 da un anonimo inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Caratteristiche principali di questa valuta non ufficiale sono il fatto di non essere sottoposta ad un ente centrale, l’anonimato, le transizioni crittografate e la quantità prestabilita di moneta virtuale in circolazione. Il valore del Bitcoin è determinato unicamente dalle leggi domanda–offerta.