La ritorsione turca per le parole di Draghi: parte il boicottaggio delle aziende italiane

Dal premier Draghi non arrivano le scuse per aver definito Erdogan un dittatore. E Ankara lancia il boicottaggio contro le aziende italiane. A rischio la vendita da 70 milioni di euro degli elicotteri da addestramento di Leonardo. Avvertimenti anche ad altre società, compresa Ansaldo Energia.

Continua la crisi diplomatica tra Roma ed Ankara dopo le parole del premier italiano Mario Draghi, che martedì scorso, parlando del trattamento riservato dal governo turco alla presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, lasciata senza sedia durante un incontro ufficiale ad Ankara, aveva definito il presidente Recep Tayyip Erdogan un “dittatore”.

“Con questi, chiamiamoli con il proprio nome, dittatori, dobbiamo essere franchi nell’esprimere differenti punti di vista, opinioni, comportamenti, visioni della società, ma anche essere pronti a collaborare e cooperare”, aveva detto il premier in conferenza stampa.

Per tutta risposta Ankara ha richiamato il proprio ambasciatore e preteso le scuse ufficiali del governo italiano. Scuse che non sono ancora arrivate.

E così, secondo quanto si legge su Repubblica, è partito il boicottaggio turco verso le aziende italiane.

La prima vittima dello scontro diplomatico è il colosso tecnologico Leonardo. Il governo di Ankara avrebbe deciso di sospendere l’acquisizione di dieci elicotteri di addestramento AW169. Un affare da 70 milioni di euro, prima tranche di una fornitura del valore complessivo di 150 milioni, concordata a fine marzo.

Ora la trattativa, secondo lo stesso quotidiano, sarebbe congelata. Repubblica assicura che sarebbero a rischio anche gli affari con due società private e Ansaldo Energia.

Così da Ankara sono determinati a fare pressione sul piano economico per spingere il governo italiano a fare un passo indietro. L’interscambio fra Italia e Turchia, del resto, vale più di 10 miliardi di euro l’anno.

Fonti di Palazzo Chigi assicurano che la Farnesina è al lavoro per ricucire i rapporti. Ma da Ankara i toni sono ancora infuocati, con il ministro dell’Industria, Mustafa Varank, che ha detto di “non accettare lezioni di democrazia da chi ha inventato il fascismo”.

Secondo gli analisti, però, come Fabio Grassi, docente di Storia dell’Europa Orientale all’Università La Sapienza di Roma e senior fellow del think tank Il Nodo di Gordio, intervistato da Sputnik Italia, l’Italia non può fare a meno della Turchia, a meno che non sia pronta a mettere in conto una serie di danni importanti sul piano economico.