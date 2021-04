"Effetto Ferragni" su Tod's: il titolo vola a Piazza Affari

Chiara Ferragni è entrata nel Cda del gruppo Tod's. La società ne ha dato l'annuncio questa mattina.

L'ingresso è stato fortemente voluto dal presidente Diego Della Valle, che associando al gruppo il volto del'influencer, intende avvicinare maggiormente i giovani ad un'azienda percepita come impegnata nel sociale e nella tutela dell'ambiente.

Per il momento l'ingresso della nota influencer è stato notato più dalle borse che dai giovani.

L' "effetto Ferragni" ha fatto volare le azioni di Tod's a Piazza Affari, dove il titolo guadagna l'11,5% a 32 euro confermandosi fra i migliori.

Il gruppo che ieri valeva 940 milioni oggi ha chiuso con una capitalizzazione a 1.040 milioni, quasi 100 milioni in più in un solo giorno.

"La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo", ha detto Della Valle, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Dal canto suo la Ferragni, già ceo di Fenice e Tbs group, si è detta grata per la fiducia accordata con il conferimento dell'incarico.

"Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo", ha dichiarato.

Chi è Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è certamente uno dei nomi più di tendenza del momento, non solo per il suo ruolo di influencer fra i più giovani, ma anche per il suo impegno civile durante l'emergenza Covid assieme al marito Fedez, da cui ha avuto due figli. Di recente la coppia "Ferragnez" ha dato battaglia alla regione Lombardia per la lentezza della campagna vaccinale degli ultraottantenni.