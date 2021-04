SACE, finanziamento da 20 milioni a Geico Taikisha grazie a Garanzia Italia

L'azienda Geico Taikisha ha finalizzato finanziamenti per 20 milioni di euro con la nuova divisione Impresa di Iccrea Banca (Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e BCC di Milano, UniCredit e Banca Popolare di Sondrio, garantiti da Garanzia Italia.

I finanziamenti saranno finalizzati alla realizzazione da parte dell'azienda, leader globale specializzato nella realizzazione di impianti automatizzati per la verniciatura delle auto e fornitore delle principali case automobilistiche di tutto il mondo, di progetti rilevanti e innovativi dal punto di vista tecnologico.

"Ricerca e innovazione costituiscono asset fondamentali per Geico Taikisha, che propone soluzioni vantaggiose sia dal punto di vista dei costi sia delle performance, dell’innovatività e della sostenibilità. Portare avanti progetti di sviluppo con una prospettiva di medio-lungo periodo risulta dunque necessario qualunque sia la congiuntura in cui ci si trova" ha dichiarato Davide Barelli, chief financial officer del Gruppo Geico Taikisha.

​"I prodotti finanziari che Geico utilizza grazie a tali operazioni, di conseguenza, con SACE, Iccrea Banca e BCC di Milano, Unicredit e Banca Popolare di Sondrio, sono volti a consolidare la liquidità, la resilienza e la competitività complessiva che ci contraddistingue, mantenendo, nel contempo, una costante attenzione alla sostenibilità e al Green New Deal" ha sottolineato Barelli.

SACE, con Garanzia Italia per aiutare le imprese in un periodo difficile

"Attraverso queste operazioni realizzate con importanti partner finanziari, siamo lieti di essere al fianco di una storica realtà imprenditoriale attiva nel settore automotive e accompagnare i suoi piani di sviluppo che, siamo certi, potranno contribuire a sostenere l’auspicata ripartenza dell’economia lombarda e italiana" ha dichiarato Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di SACE.

Con Garanzia Italia SACE permette infatti alle aziende italiane di ottenere le risorse utili per fronteggiare un periodo particolarmente complesso e guardare al futuro con maggiore serenità.

"Un’ulteriore conferma dell’impegno di SACE nel supportare la filiera automotive italiana, strategica non solo per i numeri che rappresenta in termini di PIL e di occupazione ma anche per l’elevata componente di innovazione, in favore della quale SACE ha già mobilitato nel 2020 circa 8 miliardi di euro in parte anche funzionali a supportare il comparto verso le nuove sfide del mercato come la transizione energetica e la guida autonoma" ha concluso Delgrosso.

