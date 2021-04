Rinnovo CCNL, Re David (FIOM): "Un buon contratto, riconosce la centralità dei metalmeccanici"

Sono in corso in tutta Italia le assemblee unitarie nelle fabbriche per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. La segretaria generale della Fiom è intervenuta oggi alla Fincantieri di Castellammare di Stabia".

Proseguono in tutto il Paese le assemblee unitarie dei lavoratori nelle fabbriche sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i metalmeccanici firmato il 5 febbraio. La fase del referendum si concluderà il 15 aprile e solo dopo l'approvazione dei lavoratori il contratto sarà valido. La segretaria generale di Fiom Cgil, Francesca Re David, presente all'assemblea tenuta oggi alla Fincantieri di Castellammare di Stabia, ha lo ha definito un "buon contratto".

"Riteniamo che questo sia un contratto molto significativo perché riconosce la centralità che i metalmeccanici per il ruolo che hanno avuto, anche durante la pandemia, hanno in questo Paese", ha dichiarato ai giornalisti dopo l'assemblea.

Il rinnovo del contratto che riguarda 1 milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici in diversi settori, dal siderurgico a quello informatico e prevede importanti aumenti con "importanti aumenti sui minimi salariali di 112 euro al quinto livello e di 100 al terzo livello", sottolinea la Re David.

"Dopo 70 anni viene rinnovato l'inquadramento era stato fatto nel '73, riconoscendo le qualifiche e le professionalità che in questi anni sono cresciute e dando altri diritti importanti dalla formazione agli appalti", ha specificato.

Durante l'assemblea dei lavoratori la segretaria nazionale del sindacato dei metalmeccanici ha parlato delle tutele in tema di violenza di genere inserite nelle nuove regole, così come della valorizzazione della formazione e della rinnovata centralità della contrattazione.

Con riferimento allo stabilimento di Castellammare di Stabia e alle politiche industriali per il Mezzogiorno, la Re David ritiene bisogna rilanciare una mission produttiva per assicurare sviluppo e occupazione.

"Le risorse del Recovery Fund devono essere un’occasione per far ripartire l’industria al Sud del Paese”, ha detto.

Le assemblee per il referendum si stanno tenendo sia in presenza che in modalità on line.