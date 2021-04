Istat, balzo delle vendite al dettaglio a febbraio: +6,6% rispetto a gennaio

Secondo l'ultimo rapporto di Istat, a febbraio in Italia si è registrato un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio del 6,6% in valore e del 7,2% in volume, dovuto alla vendita di beni non alimentari che ha visto un recupero rispetto ai mesi precedenti.

A febbraio 2021 Istat ha registrato un balzo nelle vendite al dettaglio che sono aumentate del 6,6% rispetto al mese precedente.

La motivazione principale per questo aumento è dovuta al recupero nelle vendite di beni non alimentari (+14,8% in valore e +15,4% in volume rispetto a gennaio), mentre le vendite dei beni alimentari sono in calo (-2,4% in valore e -2,2% in volume).

Su base trimestrale, nel trimestre dicembre-febbraio le vendite al dettaglio hanno subito un calo in termini congiunturali del 2,2% in valore e del 2,6% in volume.

I beni non alimentari sono calati del 4,1%, mentre gli alimentari hanno fatto registrare una crescita dello 0,1%.

Commercio al dettaglio: a febbraio 2021 vendite +6,6% su gennaio, -5,7% su base annua — Istat (@istat_it) April 9, 2021

​Su base tendenziale nel mese di febbraio le vendite a dettaglio diminuiscono del 5,7% in valore e del 7,0% in volume, con flessioni simili per i beni non alimentari.

"Tra i beni non alimentari, si registrano diminuzioni tendenziali diffuse, ad eccezione di dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+12,0%) ed elettrodomestici, radio, tv e registratori (+8,9%). Le flessioni maggiori riguardano calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-12,7%) e prodotti farmaceutici (-12,3%)" si legge nel rapporto di Istat.

Rispetto a febbraio 2020 il valore nelle vendite al dettaglio diminuisce su tutti i canali distributivi:

grande distribuzione -5,8%,

imprese operanti su piccole superfici -7,6%,

vendite al di fuori dei negozi -6,6%.

L'unico forte aumento è mostrato dal commercio elettronico con un +35,8%.

Un precedente rapporto Istat, pubblicato a febbraio, mostra un crollo del 5,4% nelle vendite al dettaglio, contrapposto da un boom dell'e-commerce con un +34,6%.