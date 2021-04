Atlantia, gruppo Acs conferma l’offerta da 10 miliardi per Aspi: aperta anche a Cdp

Il gruppo spagnolo Acs ha confermato di aver presentato una manifestazione di interesse per partecipare, insieme ad altri possibili investitori, all’acquisto della quota di Atlantia in Autostrade per l'Italia (Aspi), con un’offerta di 10 miliardi. La conferma arriva dopo le indiscrezioni di stampa e l’annuncio di ieri, da parte di Atlantia, di aver ricevuto la manifestazione di interesse.

Nella lettera inviata dal presidente del gruppo spagnolo alla Comisión Nacional del Mercado de Valores, Acs ha sottolineato che tra i possibili investitori ci potrebbe essere anche Cassa depositi e prestiti (Cdp), già alla guida di un consorzio, con i fondi Blackstone e Macquarie, che ha presentato un’offerta per Aspi da 9 miliardi.

Grande gruppo infrastrutturale europeo

Come precisa oggi El Pais, Pérez aveva confermato all'inizio della settimana, in un incontro con gli investitori, la propria intenzione di intraprendere questa operazione, con l'obiettivo di creare un grande gruppo infrastrutturale europeo legato alle autostrade, a condizione che vada incontro “ai desideri del governo italiano”.

Ieri il primo Cda di Atlantia per valutare offerte

In una nota Altantia aveva riferito ieri della riunione del Consiglio di amministrazione chiamato per una prima valutazione dell'offerta presentata dal consorzio guidato da Cdp, rendendo nota la "manifestazione di interesse inviata proprio in data odierna dal Gruppo Acs per l’acquisto di una partecipazione nel capitale di Aspi, in consorzio con altri investitori nazionali ed internazionali".

"Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, anche riguardo alla nuova proposta progettuale avanzata dal Gruppo Acs in data odierna, proseguirà le proprie analisi nelle successive riunioni che saranno convocate nei prossimi giorni per le necessarie determinazioni in merito".