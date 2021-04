Lotteria degli scontrini, oggi la seconda estrazione: in palio 1,2 milioni di euro

Dieci premi da 100mila euro per i clienti e altrettanti da 20mila euro per gli esercenti.

Cresce l’attesa per la seconda estrazione della Lotteria degli scontrini. Dopo quella dell’11 marzo, la prima in assoluto del nuovo sistema di premi, oggi in palio ci sono premi per un totale di 1,2 milioni di euro. Gli scontrini estratti saranno quelli degli acquisti effettuati a marzo.

In base alla suddivisione del mese scorso sono previsti dieci premi da 100mila euro ciascuno per ogni cliente vincente e altrettanti da 20mila euro per l’esercente accoppiato allo scontrino vincente.

Le prossime estrazioni

Ogni euro speso nel mese di marzo presentando il proprio codice della Lotteria degli scontrini ha generato un “biglietto virtuale” per partecipare per un massimo di 1.000 biglietti.

A partire dal 10 giugno le estrazioni diventeranno settimanali.

Quelle mensili, invece, verranno calendarizzate ogni secondo giovedì del mese.

Inoltre, dal 2022 ci sarà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti con moneta elettronica effettuati dall’1 febbraio al 31 dicembre del 2021. In palio ci saranno cinque milioni di euro per l’acquirente e un milione di euro per l’esercente.

Ogni anno verranno assegnati 900 premi: uno annuale, 120 al mese e 780 alla settimana.

Ecco quanto si vince

A regime questi saranno i premi assegnati:

ogni settimana 15 premi da 25mila euro per i clienti e 15 da 5.000 euro per gli esercenti;

ogni mese 10 premi da 100mila euro per il consumatore e 10 da 20mila euro per il negoziante;

ogni anno un premio da cinque milioni di euro per chi acquista e da un milione per chi vende.

Come ritirare la vincita

La vincita verrà comunicata in via preferenziale attraverso posta certificata per chi ha segnalato questa opzione per ricevere la comunicazione.

Altrimenti sarà il postino a recapitare a casa del fortunato cittadino una raccomandata che segnala la vincita.

Ci sono 90 giorni per reclamare il premio, altrimenti si perde la vincita.