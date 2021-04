Bill Gates preoccupato per abbondanza di SPAC di ‘bassa qualità’: Timori nuove ‘bolle’ sul mercato

Il fondatore di Microsoft, filantropo e investitore in tecnologie verdi (e regolare "antagonista" delle teorie del complotto), Bill Gates, ha espresso in un'intervista alla CNBC la sua preoccupazione per il numero crescente di SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) e la loro degradante “qualità”. Gates ha smesso di prevedere le possibili conseguenze di questa tendenza, ma ha suggerito che qualcosa dovrebbe cambiare sul mercato delle SPAC, il quale recentemente ha raggiunto i 97 miliardi di dollari.

Le SPAC sono società speciali, che raccolgono i soldi degli investitori tramite IPO (offerte pubbliche iniziali: il processo d’ingresso nei mercati azionari) al fine di utilizzarli per acquisire società, di solito promettenti start up, che finora sono rimaste private. Queste società sono diventate un modo, per molte start up private, di attrarre investimenti in una fase in cui non erano formalmente pronte per entrare nel mercato azionario tramite il regolare processo di miglioramento della SEC. Per gli investitori, a sua volta, è diventata un'opportunità d'oro per investire in idee potenzialmente rivoluzionarie nelle loro fasi iniziali.

Tuttavia, il recente aumento di interesse per le SPAC ha portato molte giovani aziende a entrare nel mercato "troppo presto", ha sottolineato Bill Gates. Ridacchia il magnate sul fatto che la tendenza precedente - le potenziali start up rimaste private per troppo tempo - era l'esatto opposto.

La nuova tendenza ha quindi portato sul mercato molte aziende che rischiano di fallire, portando con sé i soldi degli investitori e potenzialmente l'interesse per le SPAC. Gates, che ha investito nella SPAC QuantumScape, il produttore di batterie, e in Evolv Technology, il produttore di sensori avanzati, vede diverse opzioni per risolvere il problema.

In primo luogo, suggerisce di fornire le informazioni sui possibili rischi di investire nelle SPAC che sono "davvero estreme". In secondo luogo, ritiene che queste società, soprattutto quelle verdi, debbano migliorare i propri bilanci.

"I mercati stanno dicendo: questo è importante. Ora dobbiamo stare attenti a quali sono pronte per diventare una società per azioni, e quanto presto li elimini", ha detto il fondatore di Microsoft.

Infine, Gates suggerisce semplicemente di non investire nelle cosiddette SPAC di "bassa qualità", aggiungendo che lui stesso intende attenersi a quelle di "qualità superiore". Ha osservato, tuttavia, che in ogni caso ci saranno sempre SPAC di bassa qualità sul mercato.

Gli avvertimenti di Bill Gates arrivano dopo che i prezzi delle IPO per il 93% delle SPAC sono scese al di sotto dei livelli dei prezzi di offerta a fine marzo. Alcuni analisti finanziari avvertono di una bolla SPAC che si sta preparando sul mercato. Aaron Pressman, scrittore senior per Fortune, suggerisce che una SPACpocalypse è all'orizzonte.