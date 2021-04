Pasqua 2021, a tavola gli italiani spenderanno 1,1 miliardi di euro in più

La Pasqua 2021, blindata e con l'Italia in zona rossa, aumenta i danni per agriturismi ristoranti, bar e alberghi mentre fa crescere la spesa alimentare nel carrello degli italiani, che secondo le stime di Cia - Agricoltori Italiani aumenta del 10% rispetto al 2020 con 1,1 miliardi di euro in più sulle tavole.

L'aumento nei carrelli è spinto dalla possibilità di poter andare a casa di parenti o amici per il pranzo di domenica e per Pasquetta, anche se con pochi commensali come impone la normativa. In particolare, secondo le stime, nell'80% dei casi vince pure quest’anno il menù tipico regionale.

"Protagonisti delle tavole, quindi, i piatti tradizionali del territorio, dalla pastiera alla colomba, dalla torta pasqualina all’agnello. Nonostante le flessioni degli anni scorsi, infatti, l’agnello resta in ogni caso un classico del pranzo di Pasqua" sottolinea Cia, affermando che per questa Pasqua ne saranno consumati 4,5 milioni di chili (il 40% del consumo annuo complessivo di carne ovina).

​Trionfano inoltre i dolci “fai da te” e la pasta fatta a mano, che trascineranno gli acquisti di uova: fino alla fine della settimana di Pasqua, se ne compreranno oltre 300 milioni tra decorazioni e preparazioni culinarie.

Ordini online per acquistare prodotti tipici

Un italiano su quattro utilizzerà il web per acquistare eccellenze enogastronomiche e prodotti agroalimentari dei territori, spesso direttamente dagli agricoltori, tramite i portali di e-commerce. Questo darà un aiuto alle aziende agricole e agli agriturismi che con la vendita diretta nei mercati e online cercano di recuperare le oltre 350mila presenze perdute per queste festività.

Una precedente analisi di Ixè per Coldiretti aveva affermato che l'agnello, piatto tipico di Pasqua, sarà la portata principale sulla tavola di 4 italiani su 10, pari al 41% della popolazione.