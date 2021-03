Leonardo e ENAV convalidano l'utilizzo della procedura satellitare PBN per gli elicotteri

Leonardo, azienda leader nei settori della Difesa e dell'aerospazio, ed ENAV hanno reso noto in un comunicato di aver testato e convalidato la procedura cosiddetta PBN (Performance Based Navigation) per il collegamento tra Foggia e Isola S. Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, tramite elicottero AW169 di Alidaunia, società che fornisce il servizio di trasporto da e per le isole Tremiti oltre che attività di elisoccorso per la relativa popolazione.

Le procedure di volo PBN sono implementate e gestite tramite la navigazione satellitare di ultima generazione unitamente ad un’avanzata avionica di bordo e garantiscono maggiori ottimizzazione ed efficientamento nell’uso dello spazio aereo, grazie in particolare ad un incremento della sicurezza delle operazioni di volo.

La precisione nella navigazione e nelle procedure di avvicinamento e atteraggio supera per efficienza di gran lunga la radioassistenza da terra.

© Foto : Leonardo Un AW169 di Alidaunia in volo

L'impatto ecologico

Le PBN garantiscono una riduzione significativa dlele emissioni inquinanti, oltre che l'impatto acustico, grazie a delle rotte dedicate che permettono peraltro di contenere il consumo di carburante.

Tale procedura può essere utilizzata in vari ambiti, tra cui trasporto passeggeri, elisoccorso, operazioni di protezione civile, sorveglianza e antincendio, senza alcuna restrizione dettata dalle condizioni meteo.

Il collegamento Foggia-Isola S. Domino

Come riferito da Leonardo nel proprio comunicato ufficiale, la tratta Foggia-Isola S. Domino, sulle Tremiti, è soltanto "il primo elemento di un network di rotte che si sta sviluppando sul territorio regionale a supporto alle operazioni elicotteristiche della Rete Eliportuale Puglia".

Le aziende hanno reso noto che l'esperimento effettuato in Puglia costituisce il primo passo verso l'attuazione della Lettera d'Intenti siglata da ENAV e Leonardo nell'ottobre 2020, "finalizzata a offrire agli operatori di elicotteri, in Italia e all’estero, prodotti e servizi nel campo della navigazione strumentale avanzata contribuendo a rinnovare anche le infrastrutture collegate".

Ad inizio mese Leonardo aveva reso noto che gli utili dell'azienda hanno subito un calo netto nel 2020, con un saldo negativo netto di 243 milioni (-70%).