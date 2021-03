Ristori, 2mila domande nei primi 10 minuti dall'apertura del canale

Oggi l'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale che dà la possibilità di effettuare domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le partite IVA, che saranno accreditati direttamente sul conto corrente o portati in detrazione, a seconda della preferenza, prevedibilmente in tempi rapidi, secondo l'auspicio dell'esecutivo.

E' stato il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini a dare il via all'iter delle domande con l'apertura del canale del sito "Fatture e Corrispettivi".

La procedura è telematica e sarà attuabile fino al 28 maggio .

Sarà necessario compilare online l'apposito modello utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia, ma è anche possibile servirsi di commercialisti e CAF per la compilazione della domanda.

#Contributi a #fondoperduto #DlSostegni Via alle domande web all'Agenzia. E' #aperto il canale per l'invio delle richieste. C'è tempo fino al 28 maggio 2021. Qui la nostra guida con i passi da seguire per trasmettere in modo semplice e corretto l'istanza https://t.co/lAPLiRizfM pic.twitter.com/SZeLafhYC8 — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) March 30, 2021

​Come affermato dal viceministro dell'Economia Laura Castelli sui propri profili social, nei primi 10 minuti dall'apertura del canale oltre 2mila domande sono state inoltrate.

Da questa mattina è possibile presentare le domande di contributo, previsto dal Decreto Sostegni, per tutte le imprese che hanno avuto un calo di fatturato. Nei primi 10 minuti sono arrivate più di 2000 richieste. @Agenzia_Entrate — Laura Castelli (@LaCastelliM5s) March 30, 2021

Importante ricordare che il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle imprese e ai professionisti con un fatturato fino a 10 milioni che abbiano subito un calo di almeno il 30% nel 2020.​

Per coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2020, non esistendo un termine di paragone con il 2019, è stato riconosciuto un contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro. E' escluso chi non aveva partita IVA alla data del 23 marzo 2021 avendo già chiuso l'attività prima dell'approvazione del Dl Sostegni.

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il Dl sostegni, con misure su cartelle esattoriali, versamenti fiscali, nuovi ristori per le imprese con perdita superiore al 30% del fatturato, blocco dei licenziamenti e proroga di cassa integrazione e Naspi.