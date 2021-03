Spese di Pasqua, +20% nel weekend causa lockdown

Anche la spesa degli italiani si adegua al lockdown di Pasqua e così nel weekend appena trascorso, gli italiani hanno aumentato la spesa del +20% per evitare il lockdown di Pasqua.

Questo dice Coldiretti, anche se va subito fatto notare che sono ben 10 le Regioni in zona rossa in questo weekend, tra cui le regioni più popolose d’Italia. Regioni che il lockdown lo vivono ormai da tempo e per le quali questo periodo di chiusura non appare diverso da quello che dovranno vivere a Pasqua.

Ad ogni modo secondo Coldiretti gli italiani hanno colto una “delle poche occasioni per uscire di casa nel fine settimana per fare scorte di prodotti alimentari per la Settimana Santa”.

Coldiretti afferma che i prodotti più richiesti sono quelli di base della dieta mediterranea, tra cui la frutta e la verdura, ma anche la pasta, il riso, la farina, lo zucchero e i salumi, oltre ai formaggi e al vino da mettere in dispensa.

Le star del carrello

“Ma le vere star del carrello in questo momento sono le uova, un ingrediente fondamentale per sostenere la nuova passione per i fornelli degli italiani costretti a trascorrere settimane in casa”, scrive Coldiretti.

Uova sode, uova colorate per abbellire le case e le tavole, e in particolare usate per fare la pasta o i dolci fatti in casa.

Secondo i dati Coldiretti verranno consumate 400 milioni di uova durante la settimana Santa.

Il 31% delle famiglie italiane, poi, prepareranno i dolci tipici della Pasqua seguendo le tradizioni locali e religiose.

Ma ci piace pensare che nel carrello gli italiani abbiano messo e metteranno anche l’uovo pasquale al cioccolato per i più piccoli e non solo uova di gallina.