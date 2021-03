H&M escluso dall’e-commerce cinese, la “vendetta” di Pechino per lo Xinjang

Lo scontro diplomatico tra l’Occidente e la Cina sulla situazione della minoranza uigura dello Xinjang si trasferisce sul fronte economico e finanziario.

A farne le spese per primo è stato il colosso dell’abbigliamento svedese H&M, che è stato bandito dalle principali piattaforme dell’e-commerce cinese, tra cui Alibaba e Tmall, per la presa di posizione, a dire il vero non molto recente ma risalente a un anno fa, della compagnia sulle condizioni dei lavoratori del settore del cotone della regione cinese e delle violazioni dei diritti umani.

Il social network cinese Weibo, analogo di Twitter, ha riportato alla luce la nota stampa in cui H&M dichiarava di non voler più acquistare il cotone dallo Xinjang e la tensione è salita alle stelle.

Pechino e il bando

“Diffamare e boicottare il cotone dello Xinjiang mentre si spera di fare soldi con la Cina? Non lo si può nemmeno sognare!”.

La Lega della gioventù comunista ha sfruttato la dichiarazione rinfocolando la polemica seguita alle sanzioni Ue e controsanzioni cinesi.

Dopo queste parole i prodotti del gruppo svedese sono spariti dagli store virtuali e adesso di teme per le centinaia di negozi. La Cina è il quarto mercato per la compagnia.

Non solo H&M

Dopo il bando cinese alla società svedese la guerra del cotone ha coinvolto anche i marchi Nike, Adidas e Uniqlo che hanno registrato cali in Borsa.

Pechino ha invitato i cinesi a non rivolgersi ad aziende straniere e ad acquistare Made in China.