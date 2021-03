Renault e Stellantis tra i titoli del nuovo indice di borsa ESG CAC 40

Il nuovo indice includerà 40 società, distintesi per le migliori pratiche in materia di standard ambientali, sociali e di governance.

Lo scorso 22 marzo Euronext, il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europeo nell'Eurozona, ha reso nota la creazione di un nuovo indice azionario: ESG CAC 40.

Quest'ultimo sarà composto da un totale di 40 società, tutte quotate alla Borsa di Barigi, che si distinguono per tenere le migliori pratiche in materia di standard ambientali, sociali e di governance.

Tra di loro ci sono anche Renault, Stellantis e Michelin, che già figurano nell'indice di punta del mercato parigino, e vanno ad integrare il nuovo indice alla stessa stregua di Valeo, che invece figura nel CAC Next 20.

L'individuazione e la selezione delle aziende è affidata a Vigeo Eiris, che si basa sul label dell' "investimento socialmente responsabile (SRI) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L'aggiornamento dell'ESG CAC 40 avverrà su base trimestrale, proprio come avviene per gli altri indici della borsa centrale parigina.

I tagli di Stellantis negli stabilimenti italiani

Stellantis, società nata dalla fusione tra Fca e Psa-Peugeot visto ha annunciato nelle scorse settimane l'inizio di una spending review che, almeno per il momento, sembrerebbe riguardare solo gli stabilimenti italiani.

Il Ceo della compagnia, il portoghese Carlos Tavares, ha stabilito come obiettivo un taglio complessivo di 5 miliardi di euro, che partirà da da Melfi e Sevel, e riguarderà le spese sui servizi, in particolare quelli esterni, come costi di pulizia e mensa, per poi estendersi a tutti gli altri stabilimenti.