Giugno è troppo presto, le banche italiane chiedono alla UE di prolungare le moratorie

Incontro tra il Presidente dell'ABI Patuelli, accompagnato dal DG Giovanni Sabatini, e il Commissario europeo Gentiloni per discutere degli sforzi del mondo bancario per resistere alle conseguenze della pandemia.

Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli ha incontrato oggi il Commissario dell'Economia Paolo Gentiloni per illustrare gli

sforzi del mondo bancario in Italia per la resistenza alle conseguenze economiche della pandemia e per sostenere ogni premessa di ripresa, fa sapere l'ABI tramite un comunicato stampa.

In quest'occasione Patuelli ha illustrato al Commissario europeo come il prolungamento e l'aggravamento della pandemia debbano far prolungare i provvedimenti finanziari d'emergenza predisposti per imprese e famiglie.

"Il Presidente Patuelli ha chiesto che la Commissione Europea si esprima a favore del prolungamento delle moratorie che sarebbe sbagliatissimo dovessero già interrompersi a giugno, quando la pandemia ed i suoi effetti economici non sono certo conclusi" si legge nel comunicato.

Il Presidente insieme al DG Sabatini hanno inoltre fatto presente a Gentiloni che negli scorsi giorni la Presidente della BCE Lagarde e la Banca Italia si sono pubblicamente espresse a favore del prolungamento delle moratorie. La suddetta decisione spetta agli organi dell'Ue tra cui l'EBA, l'Autorità bancaria che dispone le regole per tutta la UE.