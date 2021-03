Effetto Covid, nove super-miliardari americani hanno raddoppiato il loro patrimonio con la pandemia

La ricchezza dei principali miliardari statunitensi è aumentata durante la pandemia Covid-19, mentre la pandemia ha portato a un calo della crescita economica e dei redditi delle persone comune.

E' quanto emerge da uno studio del Washington Post, secondo il quale nell'ultimo anno nove delle persone più ricche degli Stati Uniti hanno visto crescere il loro patrimonio personale di un totale complessivo pari a oltre 360 ​​miliardi di dollari.

SpaceX e il fondatore di Tesla Elon Musk hanno quadruplicato la loro ricchezza, andando a spodestare, seppur momentaneamente, il fondatore di Amazon Jeff Bezos dal primo posto della classifica delle persone più ricche al mondo.

Il patrimonio del fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha superato i 100 miliardi di dollari

I co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin hanno visto le loro fortune salire a 65 miliardi di dollari.

© AP Photo / Seth Wenig Larry Page

Tra i paperoni d'America figura anche il CEO di Apple Tim Cook, diventato a sua volta miliardario dopo che la capitalizzazione di mercato di Apple è salita oltre i $ 2000 miliardi.

© Foto : Pixabay Poveri

Aumenta anche il numero di poveri

Allo stesso tempo, sottolinea il WP, anche il numero dei poveri è in aumento, e in modo molto più evidente. Secondo le previsioni 2020 della Banca mondiale, fino a 150 milioni di persone in più potrebbero finire in condizioni di estrema povertà a causa della pandemia.