Anche senza fatturato, migliaia di imprese italiane costrette a pagare le tasse

Il sistema fiscale italiano impone anche alle società con bilanci in perdita di pagare le tasse e così risulta che, nel 2018, il 24% delle società che hanno dichiarato perdite di bilancio, si sono comunque ritrovate a dover pagare tasse sul reddito imponibile.

La situazione emerge dalle ultime statistiche Ires pubblicate dal Dipartimento delle finanze, riporta Italia Oggi e mostra un sistema in cui le limitazioni alla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese, porta anche quelle in perdita a dover pagare tasse che finiscono per far sprofondare ulteriormente il bilancio, con la conseguenza che molte alla fine chiudono.

Nel 2018, riportano i dati statistici, le società che hanno chiuso l’anno in utile sono state il 58% del totale, quelle con un bilancio in perdita il 34% e l’8% ha chiuso l’anno fiscale in pareggio di bilancio.

Se però si passa sul piano fiscale, le regole fanno risultare che il 64% dei soggetti ha dichiarato un redditto d’impresa rilevante ai fini fiscali e “magicamente” il numero di imprese in perdita scende al 29%.

La maggiore incidenza del fenomeno si rileva nel settore immobiliare, dove il 39% delle società ha dichiarato perdite, tuttavia per via della parziale deducibilità dell’Imu che per una impresa dell’immobiliare è una tassa con dai costi elevati, ne risulta un utile tassabile.

Ma a non favorire le imprese italiane sono anche le regole del Tuir che impongono la non deducibilità degli interessi passivi delle imprese.

Il risultato? L’8% delle imprese del 2018, su un totale di 1.229.010, sono fallite o sono entrate in liquidazione o sono state dichiarate estinte.