SpaceX di Elon Musk riceve contratto milionario dal Pentagono

In base al contratto di Fase 2 per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, la SpaceX di Elon Musk ha ricevuto esattamente 159.721.445 dollari per due ordini di attività individuali che "forniranno i servizi di lancio di base e l'integrazione della missione per USSF-36 e NROL-69".

È stato annunciato nell'agosto 2020 che SpaceX e ULA erano stati selezionati per ricevere contratti "competitivi" dal Centro di Sistemi Missilistici e Spaziali (Missile Systems Center, SMC - ndr) delle forze spaziali statunitensi (USSF).

Il Centro di Sistemi Missilistici e Spaziali collabora con l'ufficio nazionale di ricognizione (National Reconnaissance Office), l'agenzia governativa incaricata di progettare, costruire, lanciare e mantenere i satelliti di intelligence americani.

Complessivamente i contratti assegnati all'inizio di questa settimana ammontano a più di 384 milioni di dollari.

"Oggi rendiamo possibile al nostro team spaziale di realizzare la nostra missione per garantire capacità spaziali di combattimento in orbita", ha dichiarato il colonnello Robert Bongiovi, direttore del programma di lancio e dei contratti del Centro di Sistemi Missilistici e Spaziali.

Questa non è la prima volta che SpaceX riceve un contratto dal Pentagono.

Nell'ottobre 2020, l'azienda californiana di Musk si è aggiudicata un contratto da 149,1 milioni di dollari per costruire quattro satelliti con un "ampio campo visivo".