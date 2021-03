Di Maio sul decreto sostegni: "Aiutare famiglie, partite IVA e autonomi"

Per Di Maio ai cittadini non interessano i dibattiti su scontri interni alle forze politiche ma "capire come verranno aiutate le famiglie in difficoltà, le partite iva e gli autonomi sottoposti a restrizioni per il covid".

Nel suo post ha quindi fornito i punti a suo avviso da affrontare per far fronte alla crisi sanitaria ed economica.

Per il Ministro degli Esteri nel Decreto Sostegni servono:

Il maxi provvedimento attinge ai 32 miliardi di euro di scostamento di bilancio già autorizzati dal Parlamento per i ristori e le misure di sostegno alle famigli e ai lavoratori colpiti dalla crisi legata al coronavirus.

Nel Decreto Sostegni verrà rifinanziato per un miliardo di Euro il Reddito di cittadinanza e prorogato anche il Reddito di emergenza.