Warren Buffett, il patrimonio netto raggiunge i 100 miliardi di USD

Il 90 enne Buffett ha ormai accumulato 100 miliardi di USD di patrimonio netto personale e non ne vuol sapere di mollare la direzione della Berkshire Hathaway Inc. Di questo passo, dove arriverà?

Lo sappiamo, Warren Buffett è ricco, ma ora lo è ancora di più. L’oracolo di Omaha, grazie alla “sua” società di investimento Berkshire Hathaway Inc. ha raggiunto un patrimonio netto niente male, 100 miliardi di dollari. Lo riporta Reuters.

Il patrimonio di Buffett, l’investitore che in questi decenni ha fatto scuola con la sua tecnica del comprare azioni ed asset sui massimi ribassi, non si compone solo delle fortune accumulate attraverso la società Berkshire Hathaway, poiché lui possiede ormai solo un sesto della società che vale oggi circa 608 miliardi di dollari (valore della società e non quello personale di Mr Warren).

Ma il 90 enne miliardario, in realtà, potrebbe avere oggi una fortuna ben più vasta se nel 2006 non avesse donato una parte delle azioni Berkshire alla fondazione Bill & Melinda Gates e ad altri quattro enti di beneficenza familiari. Donazione in azioni del valore di 37 miliardi di dollari.

Tutto merito della Berkshire Hathaway

Il merito di tanta ricchezza, Buffett lo deve alla Berkshire Hathaway del quale ne è il CEO dal lontano 1970. Si potrebbe dire che la società del Nebraska è ormai la sua, ma in realtà è ben più longeva di Warren, essendo stata fondata nel 1839.

Ed oggi la Berkshire Hathaway è in assoluto l’asset finanziario più caro della storia, infatti una sua singola azione vale ben 399.280 dollari USA, con il record storico fatto registrare proprio in queste ore a 407.750 USD.

Che dire, nemmeno bitcoin è capace di raggiungere cime così elevate... per ora.