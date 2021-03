Italia e Russia hanno discusso cooperazione economica e future partnership

L'incontro odierno prosegue il dialogo su questi temi, avvenuto con la visita del ministro degli Esteri italiano Di Maio lo scorso ottobre:

"L'Ambasciatore Pasquale Terracciano ha incontrato oggi il Ministro russo dell'Industria e del Commercio Denis Manturov. Discussi i temi dell'agenda economica bilaterale per rafforzare la cooperazione in vista di nuovi partenariati italo-russi e della partecipazione dell'Italia quale Paese ospite alla prossima edizione della Fiera industriale e dell'innovazione INNOPROM a Ekaterinburg (6-9 luglio 2021)", riferisce in un comunicato l'Ambasciata d'Italia a Mosca.

L'Italia è stata invitata come paese ospite d'onore alla fiera INNOPROM a Ekaterinburg nel 2020: dopo la cancellazione dell'evento, l'Italia ha conservato il suo status e sarà il primo paese UE ospite d'onore della manifestazione.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ambasciata d'Italia a Mosca (@italyinrussia)

Dal 2010 la fiera INNOPROM si tiene ogni anno a Ekaterinburg ed è la principale piattaforma di industria, commercio ed export in Russia. Nel 2019 l'esposizione ha attirato oltre 43mila visitatori.

Il presidente della Camera del Commercio italo-russa (CCIR) Vincenzo Trani aveva dichiarato che circa 20 imprese italiane avevano l’intenzione di partecipare all’evento nel 2020. Inoltre, era allo studio la realizzazione di un ricco programma di contorno con iniziative culturali per la promozione del Sistema Italia nella regione degli Urali.