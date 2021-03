Produzione Sputnik V in Italia possibile da luglio. Camera Commercio italo-russa: "accordo storico"

La CCIR ha riferito in un comunicato che il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) e la compagnia farmaceutica Adienne Pharma&Biotech hanno siglato un accordo per la produzione del vaccino Sputnik V in Italia a partire da luglio.

L'intesa sulla produzione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V in Italia è un accordo storico, ha affermato il presidente della Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR), Vincenzo Trani.

A suo avviso, l'iniziativa attirerà i nuovi investimenti nelle compagnie farmaceutiche italiane e migliorerà la situazione nel settore in generale.

Il documento specifica che in precedenza la società italiana Adienne Srl, che fa parte della holding ADIENNE Pharma&Biotech, con il supporto della Camera di Commercio Italo-Russa, aveva avanzato una proposta per firmare un accordo strategico per la produzione in loco del vaccino russo Sputnik V.

"Per la prima volta in Europa, è stato firmato un accordo tra il Fondo per gli investimenti diretti (RDIF) e ADIENNE Pharma&Biotech sulla produzione del vaccino Sputnik V in Italia", ha riferito la Camera di Commercio Italo-Russa.

I termini dell'accordo

L'avvio della produzione è previsto dal mese di luglio 2021 ed il target è fissato in 10 milioni di dosi entro il mese di dicembre 2021.

"La partnership permetterà di produrre già probabilmente dal mese di luglio 2021 e che la modalità di produzione innovativa aiuterà a creare nuovi posti di lavoro e permetterà all’Italia di controllare l’intero processo di produzione del preparato. Si prevede di produrre 10 milioni di dosi entro la fine dell'anno", aggiunge il comunicato della CCIR.

Per raggiungere l'accordo si è speso in prima persona il presidente della Camera di Commercio Italo Russa, Vincenzo Trani, che a novembre dello scorso anno era stato il primo italiano vaccinato con Sputnik V.

"Possiamo definire questo accordo un evento storico che dimostra il buono stato delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi e che le aziende italiane possono vedere oltre le controversie politiche", ha affermato il presidente della Trani.

La Camera di Commercio ha attivamente facilitato le trattative tra aziende italiane ed europee e rappresentanti delle agenzie governative russe per discutere la possibilità di produrre il vaccino Sputnik V in Italia.

“La nostra Camera ha sempre sostenuto il Made in Italy, ma questa volta abbiamo deciso di sostenere "Made with Russia", visto il nostro status di camera di commercio 'mista'. Sono fiducioso che questo passaggio importatissimo attirerà nuovi investimenti a favore delle aziende farmaceutiche italiane e migliorare lo stato dell'intero settore in generale", ha aggiunto Trani.

Nella giornata di ieri il ceo del RDIF Kirill Dmitriev aveva annunciato l'accordo con la società svizzera Adienne per la produzione dello Sputnik V in Italia.

Il vaccino Sputnik V

L'11 agosto scorso la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, chiamato Sputnik V e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".

Il vaccino è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell'organismo si basa su un adenovirus umano.

Il vaccino viene somministrato due volte, in un intervallo di 21 giorni.

All'inizio di febbraio uno studio pubblicato dalla rivista Lancet ha confermato che l'efficacia dello Sputnik V è vicina al 92%.

Lo Sputnik V è stato approvato in 45 Paesi. Nei giorni scorsi è stato reso noto che lo Sputnik V è il secondo vaccino al mondo per numero di Paesi in cui è stato autorizzato.