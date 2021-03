Va all'asta il primo tweet della storia: per comprarlo ci vogliono almeno due milioni di dollari

Il primo post sulla piattaforma di microblogging Twitter, pubblicato dal suo fondatore Jack Dorsey, è cresciuto di prezzo ad un'asta online, arrivando a due milioni di dollari.

"Sto solo impostando il mio twttr", questo è il primo messaggio sulla piattaforma, pubblicato da Dorsey nel 2006.

A dicembre il fondatore ha avuto l'idea di vendere questo tweet come un non fungible token (NFT). Tuttavia, in quel momento tale offerta non ha attirato tanta attenzione da parte della società. A febbraio il massimo importo proposto per il tweet era inferiore a 3500 dollari.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Lo scorso venerdì Dorsey ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un link al portale Valuables, dov'è in vendita il tweet. In seguito il prezzo del primo post su Twitter ha raggiunto la soglia dei due milioni di dollari. L'offerta più alta è arrivata dal fondatore della piattaforma di criptovaluta Tron, Justin Sun.

"Ho aggiornato la mia offerta a 2 milioni di dollari", ha fatto sapere Sun in un post su Twitter.

I have updated my offer to 2 million USD. https://t.co/i1xLKdTVPR — Justin Sun🌞 (@justinsuntron) March 6, 2021

L'acquirente del tweet, come spiegato dal Valuables, riceve un certificato digitale univoco firmato e autenticato dal suo autore. In futuro, questo garantirà all'acquirente il diritto di rivendere il tweet o di conservarlo "nella sua collezione privata" come investimento.