Lavazza premia i suoi dipendenti con 3.500 euro ciascuno, il più alto di sempre

3.500 euro di premio produttività riconosciuto a ciascuno e ciascuna dei lavoratori che portano avanti tutti i giorni la lavorazione degli stabilimenti produttivi Lavazza di Torino e Gattinara (VC).

Un premio produzione 2020 molto ricco se si considera che si aggiunge a quello da 500 euro riconosciuto ai 600 dipendenti nei mesi di marzo e di aprile.

Un premio alto ma giustificato dal fatto che i dipendenti hanno garantito a Lavazza il raggiungimento degli obiettivi di periodo in un momento complesso a causa delle misure di contenimento della pandemia.

Lavazza è una azienda alimentare, quindi non ha mai interrotto la sua attività neppure durante i mesi di lockdown stringente di marzo e aprile del 2020.

Un premio di 2.500 euro è stato invece riconosciuto ai dipendenti dell’impianto di Pozzili e del centro direzionale.

I dipendenti Lavazza sono molto fortunati perché potranno scegliere se ricevere il premio sotto forma di denaro, o se in alternativa fruirlo come offerta di servizi welfare per loro stessi e la loro famiglia. In questo secondo caso otterranno un ulteriore bonus del 10% da parte della società del caffè.

“Questo premio riconosce gli obiettivi raggiunti e lo straordinario lavoro svolto dalle nostre Persone che hanno garantito con continuità - anche in un anno segnato dall’emergenza sanitaria - la produzione, la qualità e la disponibilità dei nostri prodotti”, ha riferito l’azienda come riportato dal Corriere Economia.