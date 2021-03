L'azienda finlandese Wartsila investe un milione di euro nella produzione di idrocarburi dall'aria

"Il gruppo tecnologico Wärtsilä ha investito un ulteriore milione di euro in Soletair Power Oy, una società finlandese di tecnologia per la cattura diretta di CO2 (...) Questo ultimo investimento consente a Soletair Power di promuovere i suoi sforzi di vendita globali e di aumentare la produzione delle sue soluzioni per la cattura di CO2 e la ventilazione degli edifici", ha annunciato Wartsila in una nota.

La tecnologia della start-up prevede la cattura della CO2 dall’aria interna degli edifici che circola nella ventilazione, per ricombinarla con l'idrogeno prodotto da un modulo elettrolizzatore alimentato da energia rinnovabile, che converte il tutto in idrocarburi per esigenze energetiche o di produzione.

Nell'aprile 2019, Wartsila aveva già concesso a Soletair Power Oy un finanziamento iniziale di mezzo milione di euro.