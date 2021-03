Istat: nel 2020 il crollo del Pil italiano è stato dell'8,9%

L'ultimo rapporto Istat mostra un crollo del Pil dell'8,9% nel 2020 rispetto al 2019, mentre il rapporto deficit/Pil è arrivato al 9,5% dopo l'1,6% del 2019.

La caduta del Prodotto interno lordo e l'impatto delle misure d'emergenza Covid fanno correre il debito, che raggiunge quota 2.569.258 milioni, cioè il 155,6% del Pil, contro il 134,6% del 2019.

Nel 2020 il Pil (in volume) è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019; il rapporto deficit/Pil è pari al -9,5% #istat https://t.co/DPduUXG8ox pic.twitter.com/XwEQSX8Dbs — Istat (@istat_it) March 1, 2021

​Le spese delle famiglie calano del 10,7%

Nel 2020 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti è scesa in volume del 10,7% (+0,3% nel 2019). La spesa per consumi di beni è calata del 6,4% e quella per servizi del 16,4%.

In termini di funzioni di consumo le cadute più accentuate riguardano le spese per alberghi e ristoranti (-40,5%), per trasporti (-24,7%), per ricreazione e cultura (-22,5%) e per vestiario e calzature (-20,9%).

Le uniche componenti di spesa che segnano una crescita sono alimentari e bevande non alcoliche (+1,9%), comunicazioni (+2,3%), e abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili (+0,6%).

Pressione fiscale sale al 43,1%

La pressione fiscale nel 2020 è risultata pari al 43,1%, in aumento rispetto all'anno precedente. L'aumento è motivato dalla minore flessione delle entrate fiscali e contributive (-6,4%) rispetto a quella del Pil a prezzi correnti (diminuito del 7,8%).

Nel 2020 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono diminuite del 6,4% rispetto all'anno precedente. L'incidenza sul Pil è pari al 47,8%. Le entrate correnti hanno registrato un calo del 6,4%, attestandosi al 47,5% del Pil.

A inizio febbraio i dati Istat sulla produzione italiana nel 2020 avevano stimato un calo dell'8,8%.