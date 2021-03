Tasse e bollette, dall'1 marzo si cambia: pagamenti su pagoPA solo con Spid o Cie

Rivoluzione nei pagamenti on line, da lunedì 1 marzo cambia il modo di pagare bollette e tasse. Per accedere ai servizi di pagamenti on line sarà necessario lo Spid o la Carta d'identità digitale (Cie).

Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno avuto tempo sino al 28 febbraio per adeguare i propri sistemi informatici e predisporre la piattaforma pagoPA. Inoltre devono avere avviato la trasformazione digitale per rendere disponibili i servizi della Pubblica amministrazione tramite l’app IO.

Il cambiamento sarà graduale. I cittadini potranno usare le vecchie credenziali sino al 30 settembre, poi potranno accedere ai servizi on line di pagamento solo tramite Spid o Cie.

I prestatori dei servizi di pagamento saranno tenuti a utilizzare pagoPA per tasse, tribute, bollette, bolli, rette e tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, gestori di servizi ed enti pubblici.

In alternativa a pagoPA resta la possibilità di pagare con F24, il sistema di pagamento Sepa e i pagamenti diretti presso il servizio di tesoreria o di cassa dell’ente pubblico.