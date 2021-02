Erogati i rimborsi cashback di dicembre per oltre 3,2 milioni di italiani

Si è concluso oggi il processo di liquidazione dei rimborsi per il bonus Cashback relativi al periodo compreso tra l’8 e il 31 dicembre 2020. La comunicazione arriva da Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

"Consap Spa comunica che nel pieno rispetto delle scadenze previste dalla normativa, con i mandati di pagamento disposti in data 24/02/2021 si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback per il periodo 8-31 dicembre 2020 (c.d. "periodo sperimentale"). Gli ultimi movimenti saranno contabilizzati entro il 26/02/2021 e gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi bancari" si legge nel comunicato.

Consap ha specificato che, a partire dal 15 febbraio data di inizio procedura, quest'ultima ha disposto oltre 3,2 milioni di bonifici per un totale liquidato di circa 223 milioni di euro.

Solo lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine a causa di problemi relativi all’inserimento di IBAN non corretti o conti correnti bloccati o non più esistenti. In questo caso Consap ha tenuto a specificare che questi partecipanti al programma non perdono il diritto a ricevere il rimborso e avranno la possibilità di inserire un IBAN valido tramite l’apposita funzionalità sull’app IO.

"I reclami ricevuti ad oggi per mancato o inesatto accredito relativi al periodo in questione sono meno di 2900. Consap risponderà entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza" ha concluso Consap.

A gennaio il bilancio presentato da Palazzo Chigi sul periodo sperimentale del piano cashback tenutosi a dicembre ha mostrato che sono stati 5,8 milioni gli iscritti al programma e 63 milioni le transazioni effettuate.