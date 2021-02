La low cost russa S7 apre i voli per Catania da aprile e per Napoli da giugno

La compagnia aerea russa S7 aprirà i charter per Dubrovnik, Pola e Catania a fine aprile e per Napoli all'inizio di giugno, riferisce il servizio stampa della compagnia.

"In accordo con il permesso della Federal Air Transport Agency, S7 Airlines ha aperto le vendite per i voli settimanali da Mosca verso le città croate di Dubrovnik e Pola, e italiane di Catania e Napoli. Tutte le categorie di passeggeri che sono autorizzate a volare in base alle attuali restrizioni saranno accettate su questi voli", si legge nell’annuncio della compagnia.

I voli sono previsti secondo il seguente orario: tutti i martedì a partire dal 20 aprile il Mosca - Catania - Mosca; la domenica dal 25 aprile il Mosca - Pola - Mosca; il lunedì dal 26 aprile Mosca - Dubrovnik - Mosca; tutti i lunedì dal 7 giugno Mosca - Napoli - Mosca.

La compagnia osserva che i voli charter passeggeri da Mosca verso l'Europa sono consentiti ai cittadini del paese di destinazione, dei paesi dell'Unione Europea e dell'Accordo di Schengen, o con un permesso di soggiorno in conformità con le regole che possono essere trovate sul sito web del vettore nella sezione "Voli internazionali".