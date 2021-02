Xi Jinping: “In Cina la povertà estrema è stata sradicata”

"Grazie allo sforzo congiunto del Partito Comunista e del popolo cinese, abbiamo ottenuto una vittoria completa sulla povertà", ha detto Xi.

Da quando la Cina ha iniziato la sua politica di riforme e apertura verso l'esterno alla fine degli anni '70, secondo Xi, circa 770 milioni di abitanti rurali sono usciti dalla povertà.

Il presidente ha osservato che i quasi cento milioni di abitanti rurali in Cina (98,99 milioni per l’esattezza), distribuiti in 832 distretti e 128.000 villaggi, sono stati risollevati dalla povertà

Il leader stima intorno al 70%, il peso del contributo della Cina agli sforzi globali per sradicare la povertà nel mondo.

"Questi successi della Cina sono un altro miracolo che rimarrà nella Storia", ha detto Xi.