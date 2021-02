GameStop, il CFO si dimette un mese dopo la frenesia del mercato azionario

GameStop ha ringraziato il CFO Jim Bell "per i suoi significativi contributi e la leadership, compreso il suo impegno lo scorso anno durante la pandemia da Covid-19".

Chief Financial officer di GameStop si dimette dal suo ruolo appena un mese dopo la frenesia del mercato azionario che ha coinvolto la società a Wall Street.

La Società martedì 24 febbraio ha annunciato che il suo vice presidente esecutivo e CFO Jim Bell si dimetterà il prossimo 26 marzo.

La causa della partenza di Bell non è chiara, tuttavia, la Società ha affermato che le sue dimissioni non sono legate “o causa di alcun disaccordo con la Società su questioni relative alle operazioni, alle politiche o alle pratiche della Società, compresi i principi e le pratiche contabili”.

GameStop ha già avviato la ricerca di un nuovo CFO con "le capacità e le qualifiche per accelerare la trasformazione di GameStop". Se la ricerca non dovesse andare in porto, la Società prevede di nominare Chief accounting officer e senior vice president Diana Jajeh che assumerebbe il ruolo di CFO ad interim.

La frenesia del titolo ha guadagnato slancio sul subreddit r/wallstreetbets lo scorso mese di gennaio quando gli azionisti si sono coalizzati per acquistare e detenere azioni GameStop, così come le azioni di altre società su cui i principali hedge fund avevano invece scommesso contro, provocando un picco enorme a quasi 500 dollari USA per azione, mentre il prezzo all'inizio dell'anno era di appena 19 USD.

Questa attività speculativa da parte di piccoli trader sono costate caro agli hedge fund speculativi, i quali avevano scommesso che le azioni del rivenditore di videogiochi sarebbero crollate di circa 70 miliardi di dollari. Le azioni di GameStop Corporation in seguito sono effettivamente crollate significativamente e ora sono scambiate a circa 44,39 USD, ovvero -3,5% rispetto al giorno precedente.

Ma se si considera il picco storico a 347,51USD del 27 gennaio 2021, si comprende l’enormità della bolla speculativa che è stata creata intorno al titolo azionario quotato alla Borsa di New York.