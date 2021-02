Negozio russo online "Wildberries" inizia a vendere in Italia, Francia e Spagna

"Wildberries...annuncia l'ingresso nei mercati di tre nuovi Paesi della Ue: Francia, Italia e Spagna", si legge nel comunicato.

Gli acquirenti potranno effettuare un ordine utilizzando le app corrispondenti e la consegna verrà effettuata con il supporto di partner logistici.

"La merce può essere ricevuta sia con consegna a domicilio che presso uno dei punti di consegna: 2.500 punti si trovano in Francia e 1.900 in Spagna (in Italia è ancora disponibile solo la consegna tramite corriere)", ha aggiunto la società.

"Oggi Wildberries opera già in 13 Paesi - Russia, Germania, Polonia, Israele, Slovacchia, Bielorussia, Kazakistan e molti altri. Offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti... e siamo aperti alla collaborazione con imprenditori di tutti i Paesi," ha affermato il manager dello sviluppo della società Vyacheslav Ivaschenko.

Wildberries è il più grande negozio di e-commerce russo. L'azienda è stata fondata nel 2004, il fatturato complessivo nel 2020 è aumentato significativamente: è quasi raddoppiato ed ha raggiunto 437,2 miliardi di rubli (circa 4,9 miliardi di euro al cambio attuale - ndr).