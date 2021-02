Svezia e Danimarca preparano leggi “in stile australiano" per incastrare Facebook sul copyright

La nuova legislazione ha lo scopo di rafforzare la posizione degli editori e garantire una concorrenza leale secondo i promotori. Secondo il ministro della Cultura danese, il mancato rispetto e la perdita di contenuti di notizie di qualità porteranno Facebook a trasformarsi in null’altro che un luogo di incontro per “teorici della cospirazione".

La proposta, intesa a concedere agli editori e alle società di media il diritto di chiedere un compenso ogni volta che il loro giornalismo viene diffuso su piattaforme digitali, è stata accolta con favore dall'Associazione svedese degli editori dei media.

“Vogliamo che i giornali abbiano l'opportunità di diffondere i loro contenuti online. Ma vogliamo anche che i giganti tecnologici globali paghino per l'uso del giornalismo e vogliamo condizioni di concorrenza più eque e ragionevoli ", ha detto all'emittente nazionale SVT Thomas Mattsson, CEO dell'organizzazione commerciale.

Secondo Mattson, il cambiamento nella legislazione sarà promosso in conformità con la direttiva sul copyright adottata dall'UE nell'aprile 2019.

L'esperto legale del ministero della Giustizia svedese, Patrik Sundsberg, ha detto a SVT che l'obiettivo della nuova legislazione dovrà regolamentare il rapporto tra società di media e società di informatica e rafforzare la posizione degli editori di giornali online, dando loro diritti esclusivi sulle loro pubblicazioni.

Una legislazione simile è in preparazione nella vicina Danimarca, il cui ministro della Cultura Joy Mogensen ha messo in dubbio la "mentalità democratica" delle aziende digitali che bloccano i media che chiedono il pagamento per la condivisione dei loro contenuti, come Facebook ha recentemente fatto in Australia.

“Non so se è perché non lo capiscono o non si preoccupano dell'importanza dei mezzi di informazione in una società democratica. Sono loro che mettono in primo piano la conoscenza basata sul giornalismo", ha detto Mogensen, come citato dal quotidiano di settore Journalisten.

Il ministro della Cultura danese è pronto ad arrivare al punto di dare ai media l'opportunità di negoziare collettivamente.

“Abbiamo scelto di andare oltre quanto richiesto dall'UE, dando alle società di media danesi l'opportunità di negoziare collettivamente con i giganti della tecnologia", ha detto Mogensen.

In precedenza, il top manager di Facebook in Scandinavia, Martin Ruby, aveva definito la proposta "ingiusta", sostenendo che Facebook crea valore anche per i media. Tuttavia, ad oggi, solo il 4% dei contenuti di Facebook sono notizie.

Mogensen ha ribattuto che il mancato rispetto e la perdita di contenuti di notizie di qualità porteranno Facebook a "diventare rapidamente un luogo per cappelli di carta stagnola e teorici della cospirazione" e a "diminuire di valore".

Le proposte svedese e danese arrivano entrambe sulla scia della faida di Facebook con l'Australia. La scorsa settimana, Facebook ha bloccato tutti i contenuti delle notizie australiane e diversi account del governo e del dipartimento di emergenza dopo non essere riuscito a influenzare Canberra sulla proposta di legge sulla contrattazione dei media, che autorizzerebbe le società di media a riscuotere un pagamento per la condivisione dei loro contenuti. Successivamente, Facebook ha revocato il divieto poiché il Governo australiano ha di fatto capitolato accettando di apportare le modifiche alla propria legislazione richieste dal gigante informatico americano.