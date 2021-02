Decreto Milleproroghe 2021, la Camera approva e passa al Senato

Il decreto Milleproroghe 2021 è stato approvato alla Camera dei Deputati con 322 voti a favore, 2 voti contrari e 31 astenuti (Fratelli d’Italia). Ora come prevede l’iter costituzionale il testo passa al Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva.

Il decreto è servito a stabilire, come ogni anno, la proroga di numerose norme o ad aggiungere rettifiche a norme già esistenti.

Nel milleproroghe 2021 troviamo quindi le cartelle esattoriali, il bonus vacanze esteso anche al 2021, ed anche la digital tax, ma contiene anche misure per i precari della pubblica amministrazione, provvedimenti per la scuola e l’università, sisma e strade.

Tra le misure di maggiore urgenza troviamo la Cig Covid estesa fino al 31 marzo prossimo. Alla stessa data è stato esteso anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo.

Nel milleproroghe entra anche l’estensione al 28 febbraio 2021 dei termini di alcuni adempimenti di natura tributaria, come le cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti.

Prorogata la digital tax per chi la deve versare, lo potrà fare entro il 16 marzo 2021. Prorogato anche il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo sull’energia, che slitta al primo gennaio 2023, così come vengono prorogati al 2021 gli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza massima di 300 KW.

Per quanto riguarda le scuole e le strade vengono prorogati al 2021 i termini in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e delle strade, e più in generale degli edifici pubblici e il patrimonio comunale.