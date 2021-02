Recovery Fund per risanare l'ex Ilva, Giorgetti: "Siderurgia strategica per il Paese"

Il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti si impegna a sostenere la produzione di acciaio a Taranto e ribadisce che il settore siderurgico è strategico per il Paese. Per l'ex Ilva di Taranto il Mise si impegna a trovare una soluzione e il neoministro ipotizza l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan per rilanciare l'impianto.

Ma quella per lo stabilimento di Taranto è una corsa contro il tempo dopo il No del Consiglio di Stato alla sospensiva cautelare avanzata da ArcelorMittal nel ricorso contro il Tar di Lecce che il 13 febbraio ha disposto la chiusura degli impianti dell'area a caldo entro 60 giorni, in ottemperanza all'ordinanza del sindaco di Taranto.

“Vogliamo sapere quando entra lo Stato – ha detto la segretaria della Fiom Cgil Francesca Re David - E chiediamo che tutti i lavoratoti, sia Mittal che Ilva, siano assunti nella nuova società. Serve una legge speciale per salvare la siderurgia in Italia e il governo che deve prendere in mano le scelte”.

Una decisione che preoccupa sia i sindacati che la società, con cui il titolare del Mise ha già avuto un confronto lo scorso venerdì. Giorgetti ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori assieme al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, prendendo l'impegno a risolvere il problema della Cig per il lavoratori in amministrazione straordinaria.

Le altre soluzioni sul tavolo sono l'ingresso di Invitalia nella compagine societaria, sostenendone gli investimenti, e l'utilizzo della golden share.

Sull'altro fronte, l'incontro con i vertici della multinazionale franco-indiana è stato definito dagli stessi "franco, schietto e costruttivo".

La prossima settimana nell'agenda di Giorgetti sono in programma gli incontri con il sindaco di Taranto e con il presidente della regione Puglia Emiliano.