Bitcoin nuovo record – sfonda il muro dei 50mila e vola a 51.259 dollari

La criptovaluta Bitcoin ha raggiunto un nuovo record questa mattina, mercoledì 17 febbraio, guadagnando un migliaio di dollari in sole cinque ore e arrivando a superare i 51.000 dollari.

Il bitcoin ha goduto di una crescita esplosiva ultimamente, alimentata tra le altre cose dal fatto che Tesla ha deciso di investire in questa criptovaluta.

Martedì aveva raggiunto la sua ultima quotazione record superando il muro psicologico dei 50mila dollari e attestandosi a 50.576,33 dollari per unità, con oscillazioni intorno al 5%.

L’exploit è straordinario se pensiamo che a gennaio dello scorso anni valeva circa 7mila dollari e il suo apprezzamento da allora è stato di oltre 7 volte.

Il principale produttore di auto elettriche Tesla ha recentemente annunciato di aver investito un miliardo e mezzo nella criptovaluta a gennaio, aumentando la fiducia degli investitori e aumentando il prezzo della criptovaluta, con un gioco al rialzo autoindotto.

Ciò è avvenuto dopo che la società di Elon Musk ha adottato una politica di investimento diversificata che l’ha portata ad investire più capitale in attività di riserva alternative, tra le quali oro, fondi negoziati in borsa e altri.

Cos'è il Bitcoin?

Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2009 da un anonimo inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Caratteristiche principali di questa valuta non ufficiale sono il fatto di non essere sottoposta ad un ente centrale, l’anonimato, le transizioni crittografate e la quantità prestabilita di moneta virtuale in circolazione.

Il valore del Bitcoin è determinato unicamente dalle leggi domanda–offerta.