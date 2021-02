Bitcoin a un soffio dai 50mila dollari – nuovo record

Questo martedì mattina, il prezzo della criptovaluta Bitcoin ha raggiunto il nuovo record venendo scambiato a 49.998 dollari per unità.

Secondo il portale CoinMarketCap, il valore di Bitcoin è salito del 5,43% a $ 49.605 alle 04:22 GMT di martedì. Secondo i dati di Binance risulta che avrebbe raggiunto il massimo storico di 49.998 dollari.

Domenica, Bitcoin si era fermato di poco al di sotto del limite psicologico dei 50.000 dollari, con il suo prezzo che era salito oltre i 49.700 dollari. Tuttavia, lunedì era scivolato a 45.914 dollari negli orari di negoziazione asiatici.

Gli esperti ritengono che la corsa da record del Bitcoin sia guidata da un cambiamento globale nell'atteggiamento degli investitori e del pubblico nei confronti delle criptovalute.

La scorsa settimana, il prezzo di Bitcoin era salito alle stelle quando la società di veicoli elettrici di Elon Musk, Tesla, aveva confermato un investimento di $ 1,5 miliardi nella criptovaluta fatto a gennaio.

Cos'è il Bitcoin?

Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2009 da un anonimo inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Caratteristiche principali di questa valuta non ufficiale sono il fatto di non essere sottoposta ad un ente centrale, l’anonimato, le transizioni crittografate e la quantità prestabilita di moneta virtuale in circolazione.

Il valore del Bitcoin è determinato unicamente dalle leggi domanda–offerta.