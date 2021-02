Il Bitcoin supera un altro record: il nuovo massimo storico è di $48.400

Il Bitcoin, la criptovaluta più popolare e apprezzata al mondo, ha raggiunto il suo nuovo record storico di valutazione, toccando quest'oggi quota $48.400.

Secondo il portale specializzato Binance, alle 15:28 ora italiana il guadagno di valore netto rispetto alle 24 ore precedenti si avvicina al 5,3%.

Il precedente record, fatto segnare nella mattinata del 9 febbraio alle 08:00 ora italiana, era di 48.000 dollari.

Il Bitcoin, lanciato nel 2009, criptovaluta a utilizzare una rete decentralizzata basata su blockchain. Esso rappresenta circa il 65,6% del mercato mondiale delle criptovalute.

La criptovaluta ha iniziato la sua ascesa più recente il 15 dicembre, raggiungendo quota $ 21.000, il prezzo più alto per la criptovaluta da dicembre 2017. Il 17 dicembre Bitcoin ha stabilito un nuovo record di tutti i tempi, superando i $ 23.000 e ha continuato la propria ascesa per tutto il mese di gennaio, fino ad arrivare all'8 febbraio, quando l'acquisto di $1,5 miliardi in Bitcoin da parte di Tesla ha portato ad un vero e proprio boom nella valutazione.

La sua popolarità è salita alle stelle negli ultimi anni e alcuni analisti suggeriscono che in futuro il bitcoin potrebbe sostituire il dollaro e privare quest'ultimo del suo status di valuta di riserva.