Tesla di Elon Musk ha comprato 1,5 miliardi di bitcoin

Tesla, la visionaria società dell’automotive fondata da Elon Musk ha presentato alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il rapporto annuale sugli investimenti della società e alla pagina 23 del documento si legge che hanno investito un totale di 1,5 miliardi di dollari USA in bitcoin, in base alla loro politica di diversificazione degli investimenti societari.

La notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani di settore e quelli economici ed ha fatto esplodere il prezzo della criptovaluta che in breve ha toccato il suo nuovo massimo storico a oltre 43.700 dollari USA.

Tesla spiega nella comunicazione inviata alla SEC che oltre alle risorse digitali stanno investendo anche in altri asset come riserve alternative, tra cui lingotti d’oro, fondi negoziati in borsa e altre attività.

© AFP 2020 / Robyn Beck Elon Musk

Ciò significa che Tesla sta effettuando sia acquisti e vendite di asset digitali a breve termine, ma anche acquisti a lungo termine.

Tesla accetterà bitcoin come forma di pagamento

Tesla, parlando delle risorse digitali aggiunge: “in base a questa politica potremmo acquisire e detenere risorse digitali di volta in volta o a lungo termine”.

Ma non è tutto, perché Tesla ha intenzione di accettare bitcoin come forma di pagamento dei loro prodotti “nel prossimo futuro”, ovviamente in base alle leggi applicabili e “inizialmente su base limitata, che potremmo o meno liquidare al ricevimento”.

Consapevoli dei rischi

Tesla che è una società quotata in Borsa, è anche consapevole dei rischi legati all’alta volatilità delle risorse digitali e dei rischi connessi sia all’adozione da parte di investitori e consumatori, che per quanto riguarda l’obsolescenza tecnologica.

Per tale motivo si ritiene consapevole del fatto che i suoi investimenti in criptovaluta potrebbe portare a perdite future del capitale finanziario investito. E si tiene conto nel rapporto, anche del possibile mutamento dello scenario normativo che potrebbe richiedere “di cambiare il modo in cui rendiamo conto delle risorse digitali detenute da noi”.