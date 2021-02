Tannico punta a crescere all’estero dopo un 2020 da record, anche grazie alla pandemia

Tannico, tra le prime enoteche italiane online, ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita dell’82%, per un valore di 37,5 milioni di euro, rispetto ai 20,6 milioni del 2019, grazie alla consegna di 2,5 milioni e a 400.000 ordini spediti in tutto il mondo (+95%). Numeri che spingono ad accelerare sull'espansione all'estero e sulla multicanalità.