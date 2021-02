L’effetto Draghi sui mercati. Ecco perché "Super Mario" piace alle Borse

Il professor Mario Draghi non è ancora salito al Quirinale che già i mercati danno i primi segni di apprezzamento per il suo possibile ruolo in un governo “di alto profilo”, come vorrebbe il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il nome di Draghi, infatti, mette d’accordo tutti gli investitori e i player che operano in Borsa. Già stamattina, in attesa che l’ex governatore salga al Colle, lo spread tra Btp e Bund tedeschi è ripartito in calo e a 105 punti, dai 113 di ieri. E Piazza Affari ha aperto in positivo a +1,17%.

E ieri alla notizia della convocazione al Quirinale a Piazza Affari è stata registrata una impennata dei future, con un +3% che fa già presagire qual è l’interesse degli investitori per un nome come quello dell’ex presidente della Bce, l’uomo che ha salvato l’euro.

Anche sui mercati esteri la notizia rimbalza positivamente e Draghi viene visto, secondo Bloomberg, come l’uomo che può mettere fine all’ingovernabilità del Paese.

L’ex Goldman Sachs, Banca d’Italia e Banca Centrale Europea, secondo gli esperti vale oggi almeno 50 punti di spread e la sua figura alla guida dell’esecutivo istituzionale potrebbe anche avere un effetto di attrazione anche per gli investitori esteri che vedono nella sua figura una garanzia.

Inoltre, nel contesto del Recovery plan e della gestione dei fondi europei, tutti gli elementi che ruotano attorno alla ripresa economica potrebbero trovare un catalizzatore e un garante dei titoli di stato italiani.