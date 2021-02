UE, erogata nuova tranche dei fondi SURE: l'Italia è il primo beneficiario

L'Italia ha ricevuto altri 4,45 miliardi di euro per il sostegno della cassa integrazione nell'ambito del programma SURE, ha annunciato oggi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

"Lieta di annunciare che oggi l'Italia ha ricevuto altri € 4,45 miliardi in prestiti nell'ambito di SURE, lo strumento UE che protegge i lavoratori in cassa integrazione e le imprese durante la pandemia. L'Italia riceverà un totale di € 27,4 mld da SURE. L'Europa è con voi", afferma un post su Twitter di Ursula von der Leyen, scritto in italiano.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito la notizia "ottima per l'Italia e la ripresa". Il capo della diplomazia italiana ha ricordato che il Paese riceverà un totale di 27,4 miliardi di euro.

"Questa è l’Europa dei fatti", ha aggiunto Di Maio.

Italia il maggior beneficiario

La Commissione Europea ha fatto sapere che nella quarta rata in totale sono stati erogati 14 miliardi di euro a nove paesi europei. E' stato pubblicato un resoconto che specifica gli importi ricevuti dagli stati. L'Italia, con 4,45 miliardi di euro, risulta essere il primo beneficiario sul versamento della prima tranche di SURE nel 2021:

Italia — € 4.45 miliardi

Polonia — € 4.28 miliardi

Belgio — € 2 miliardi

Spagna — € 1.03 miliardi

Slovenia — € 913 milioni

Grecia — € 728 milioni

Ungheria — € 304 milioni

Cipro — € 229 milioni

Lettonia — €72 milioni.

SURE

Il fondo SURE fa parte del piano Next Generation EU sviluppato dalla Commissione Europea e approvato dagli Stati UE e dal Parlamento Europeo. In totale sono 100 i miliardi di euro messi a disposizione di tutta l’Unione Europea. I fondi sono stati raccolti attraverso la prima emissione di debito comune europeo, ovvero il social bond europeo che alcuni giorni fa ha raccolto 17 miliardi di euro dai mercati finanziari a fronte di una domanda che ha superato i 200 miliardi di euro.

L’obiettivo del programma è scongiurare licenziamenti di massa in Europa, che comporterebbero una profonda recessione economica e ulteriori disagi sociali a macchia di leopardo.