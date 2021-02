GameStop, in arrivo film e serie tv sullo 'short squeeze' che ha scioccato Wall Street

In prima fila per realizzare delle produzioni cinematografiche legate alla vicenda etichette quali Pinky Promise, MGM e Netflix.

Stando a quanto riportato dal magazine Deadline, si starebbe moltiplicando il numero delle etichette intenzionate a realizzare film e serie TV dedicate alla vicenda GameStop.

Pinky Promise avrebbe una serie TV dedicata esplicitamente a quanto accaduto con i titoli dell'azienda di distribuzione di videogiochi, il cui nome provvisorio sarebbe "To The Moon".

Le informazioni attualmente disponibili parlano di una mini-seria, che sarebbe stata pensata per essere creata in maniera rapida per uscire sul mercato.

Per quanto riguarda le altre produzioni, in precedenza MGM aveva annunciato l'intenzione di realizzare un film basato sull'idea di Ben Mezrich, autore del libro "The Social Network" dal quale è stato tratto l'omonimo film.

La pellicola potrebbe avere il titolo "The Antisocial Networ, il nuovo romanzo di Mezrich i cui diritti per la realizzazione di un film sono stati acquistati da MGM.

Anche Netflix è della partita

In una situazione così fluida, non poteva mancare poi Netflix, che a sua volta sarebbe in trattative con Mark Boal, autore di Zero Dark Thirty e The Hurt Locker, per la scrittura di una sceneggiatura per un film sul caso GameStop in cui Noah Centineo, protagonista di P.S. Ti amo ancora e The Perfect Date dovrebbe ricoprire uno dei ruoli di primo piano.

Per quanto riguarda la stesura dello script, Netflix avrebbe inoltre contattato Scott Galloway, professore della New York University, il quale potrebbe ricoprire il ruolo di consulente.

La vicenda Game Stop

Lo US Securities and Exchange Commission, massima autorità finanziaria statunitense, è recentemente intervenuto nella vicenda dello short squeeze che ha colpito i titoli azionari di GameStop e AMC Entertainment, quotate alla Borsa di New York e ha reso noto che investigherà su potenziali manipolazioni del mercato o su attività abusive che possano aver contribuito all’anomalo aumento dei prezzi delle due società e di altre.

Nell'ultima settimana e mezza i titoli di queste compagnie si sono resi protagonisti di una rivalutazione senza precedenti, con le azioni di Game Stop che sono arrivate a toccare la cifra di 315 USD.

Ad essere considerata in qualhce modo responsabile di quanto accaduto alla Borsa di New York negli ultimi giorni è la subreddit r/wallstreetbets (Reddit).