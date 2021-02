'Non dovrebbe esserci un miliardario': Jesse Ventura denuncia capitalismo, chiede 'salario massimo'

L'ex wrestler e politico sostiene che, se una persona non può vivere con un milione di dollari al mese, "forse dovremmo ristabilire la pena capitale".

Il famoso pro-wrestler in pensione, attore ed ex governatore del Minnesota, Jesse Ventura, si è fatto avanti per criticare il capitalismo, prendendo di mira la disuguaglianza della ricchezza.

Parlando a RT, Ventura ha dichiarato che "non dovrebbe esserci una persona che vale un miliardo di dollari", aggiungendo che, più invecchia, più difetti nel capitalismo vede insieme a più "cose ​​buone" nel socialismo.

Nel suo discorso, Ventura ha ricordato il suo precedente lavoro con l'equipaggio del ponte del Minnesota State Highway Department, un'occupazione fisicamente impegnativa che prevedeva l'utilizzo di un "martello pneumatico da 90 libbre", e che gli faceva "guadagnare appena il salario minimo".

"Mi stai dicendo di questi miliardari che ora stanno raddoppiando i loro soldi, raddoppiando la loro ricchezza, hanno per caso lavorato più duramente fisicamente di qualcuno che spende da otto a dieci ore al giorno su un martello pneumatico? Guadagnano i loro soldi spingendo le matite", ha affermato.

L'ex governatore ha inoltre insistito sul fatto che "non dovrebbe esserci un miliardario", e ha anche sostenuto che, mentre tutti parlano di un salario minimo, forse è tempo per un "salario massimo".

"Che ne dici di dodici milioni all'anno, un milione al mese? Se non puoi vivere con dodici milioni di dollari all'anno, un milione di dollari al mese, forse dovremmo ripristinare la pena capitale", ha detto Ventura.

Tra il 18 marzo e il 31 dicembre 2020, la ricchezza dei miliardari in tutto il mondo è aumentata di un totale di 3,9 trilioni di dollari, mentre un think tank americano Institute for Policy Studies (IPS) ha rivelato che le 660 persone più ricche degli Stati Uniti hanno intascato "un totale di 1,1 trilioni di USD" da inizio pandemia di coronavirus, riferisce il Newsweek.

"I miliardari stanno raccogliendo sconvenienti guadagni durante la pandemia", ha detto Chuck Collins, direttore del Programma dell'IPS sulla disuguaglianza, come citato dai media. "Traggono vantaggio dalla chiusura dei concorrenti o dal controllo di tecnologie e servizi da cui dipendiamo tutti in questo periodo senza precedenti. Dovremmo tassare questi guadagni inaspettati per pagare il recupero" delle economie.