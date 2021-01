GameStop, ecco l’uomo che ha mandato nel panico Wall Street

La vicenda GameStop ai più è nota per la vasta eco che il fenomeno socio-finanziario ha attratto su di sé. Un movimento dal basso che ha fatto letteralmente esplodere il titolo azionario di una società quotata in Borsa (al NYSE), GameStop Corporation, che nei fatti valeva molto poco ed era in grave difficoltà a causa della pandemia: quasi tutti i suoi negozi sono chiusi.

Così come è noto che una community presente da anni sul social media Reddit, r/wallstreetbets, è stata considerata come il luogo dove il fenomeno si è generato per poi essere messo in pratica da un alto numero di persone anche non esperte di mercati finanziari.

Ciò che risultava essere poco noto al grande pubblico, è il volto di chi più di tutti presumibilmente ha contribuito ad alimentare la mania GameStop su Reddit.

Lui si chiama Keith Gill e nella subreddit r/wallstreetbets è noto come DeepF-ingValue, ha 34 anni ed ha una figlia di appena 2 anni, riporta il The Wall Street Journal.

Keith di recente ha lavorato nel settore del marketing per la società Massachussetts Mutual Life Insurance Co. Egli viene considerato l’uomo che ha alimentato il massiccio acquisto del titolo azionario di GamStop, balzato al +1600% in poche settimane.

Gill si è reso conto che la cosa lo supera, che è più grande di lui. Non si aspettava certo così tanta attenzione addosso.

Già perché adesso anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ci vuol vedere chiaro su quanto accaduto, e non è la sola, perché al lavoro ci sono anche il FINRA e la Federal Reserve. Tutte le autorità finanziarie statunitensi vogliono capire cosa sia successo, chi è il colpevole e come evitare che accada ancora in futuro scoraggiando comportamenti manipolatori dei mercati finanziari.