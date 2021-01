Vaccino Covid, firmato l'accordo per produrre il vaccino russo Sputnik V in Turchia

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha firmato un accordo con un grande produttore farmaceutico turco per avviare il processo di trasferimento tecnologico del vaccino russo Sputnik V e avviare la produzione in Turchia.

Il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) ha firmato un accordo con un importante produttore farmaceutico turco per produrre il vaccino Sputnik V in Turchia e ha avviato il processo di trasferimento tecnologico. L'accordo con l'azienda è stato firmato nell'ambito delle attività di RDIF per la promozione del vaccino Sputnik V sui mercati esteri.

Il volume di produzione potenziale è di milioni di dosi di vaccino Sputnik V all'anno e si sta anche discutendo la questione della possibile espansione della produzione in futuro. Il vaccino Sputnik V sarà fornito sia al mercato interno della Turchia che ad altri paesi.

I partner turchi mostrano grande interesse per il vaccino Sputnik V, la cui efficacia è superiore al 90%, al fine di vaccinare la popolazione del paese, nonché per la produzione per l'esportazione in paesi terzi.

Il vaccino Sputnik V si basa su una piattaforma vettoriale comprovata e ben studiata dell'adenovirus umano e ha già ricevuto le approvazioni normative in Russia, Bielorussia, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Ungheria, Serbia, Bolivia, Algeria, Palestina, Venezuela, Paraguay e Turkmenistan. È stato avviato il processo di registrazione del vaccino nell'UE.